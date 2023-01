Rozwścieczona Izabela Macudzińska z "Królowych Życia" tłumaczy się z rygorystycznej diety: "Nie promuję tego stylu życia!"

Dieta Izabeli Macudzińskiej wywołuje ostatnio wiele niezdrowego zamieszania w przestrzeni internetowej. Celebrytka znana nam dobrze z programu Królowe Życia bardzo otwarcie opowiadała o swoich problemach ze schorzeniami takimi jak Hashimoto czy celiakia, które odbijały się zarówno na jej zdrowiu, jak i sylwetce. Wygląda na to, że od czerwca Izie udało się wreszcie ujarzmić zdrowotne problemy, czego efektami bardzo chętnie chwali się na swoim instagramowym profilu. Niestety do dziś nie może opędzić się od "fanek", które co rusz wmawiają jej, że albo się głodzi, albo poszła pod nóż. Inne natomiast po prostu się o nią martwią. Było tak na przykład, gdy wyznała, że je dwa posiłki dziennie.