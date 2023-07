Izabela Macudzińska na nowych zdjęciach. Fani jej NIE POZNAJĄ: "Co się z Panią stało? Zupełnie inna osoba" (FOTO)

Wcale niepodobna z buzi, nie poznałam; Poznałam Cię po... Patryku. Niestety, co za dużo, to niezdrowo; Co się stało z Panią? Zupełnie inna osoba; Trochę przesadziłaś z zabiegami upiększającymi. Teraz jesteś sztuczna, nie jesteś sobą; Przez ostatnie 3 lata Iza jest nie do poznania, kompletnie nie przypomina siebie; To jakaś sztuczna lalka, co jest grane? - piszą internauci.