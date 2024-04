Izabela Macudzińska pokazała się BEZ DOCZEPÓW. Tak naprawdę wyglądają włosy "królowej życia" (FOTO)

Od początku swojej medialnej działalności Macudzińska nie kryła zamiłowania do luksusu, przepychu, a także dobrodziejstw medycyny estetycznej . Jakiś czas temu celebrytka otwarcie przyznała, że zdecydowała się na operację powiększania piersi, ponieważ po urodzeniu córki "opadły jak uszy jamnika". Medycyna estetyczna to jednak nie wszystko. Iza regularnie zmienia również swoje fryzury.

Iza Macudzińska pokazała się bez doczepów

Wszystko wskazuje na to, że celebrytka postanowiła przygotować się na nachodzące lato i zdecydowała się nieco odświeżyć swoje blond pukle. W tym celu pomaszerowała do zaprzyjaźnionego salonu fryzjerskiego, gdzie na jej głowie przeprowadzono wielką rewolucję. Wymiana doczepów stała się doskonałą okazją, by Izabela Macudzińska zaprezentowała całemu światu swoją naturalną odsłonę z włosami do ramion.