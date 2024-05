Izabela Macudzińska PRĘŻY swoje smukłe ciało w falbaniastym bikini (FOTO)

Tym razem Izabela Macudzińska i jej ukochany Patryk Borowiak zameldowali się w słonecznej Marbelli. Eskapada celebrytki do tego słynnego miasta na południowym wybrzeżu Hiszpanii związana jest z urodzinami jej koleżanki. Królowa życia i jej cała ferajna znajomych raczej nie narzekają na nudę. Chociaż to dopiero pierwsze dni ich wypadu, to w sieci już pojawiło sporo relacji, na którym możemy zobaczyć, m.in. jak szampan leje się strumieniami.

Izabela Macudzińska pręży się w falbaniastym bikini

Kolejne wczasy, to również kolejna okazja do paradowania w kostiumie kąpielowym, szczególnie że w Marbelli słońce świeci prawie cały rok. Trzeba jednak przyznać, że Izabela Macudzińska ma spore powody do dumy. Chociaż celebrytka kilka tygodni temu świętowała swoje 40. urodziny, to sylwetki, która jest owocem diety i lekkiej ingerencji medycyny estetycznej z pewnością pozazdrościłaby jej nie jedna młodsza koleżanka.