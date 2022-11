Izabela Macudzińska z "Królowych życia" pokazała się BEZ DOCZEPÓW (ZDJĘCIA)

Mati 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ukrainka, której wynajmuję mieszkanie w centrum miasta, sprowadziła sobie bez mojej wiedzy do lokalu całą swoją rodzinę - matkę, ojca, siostrę z mężem i dwojgiem dzieci. Na tekst, dlaczego sprowadziła rodzinę bez mojej wiedzy i wbrew umowie, którą zawarliśmy, odpowiedziała, że ona jest teraz właścicielką mieszkania. Poinformowałem ją grzecznie, że chyba jej się coś pomyliło, bo wciąż to ona ode mnie wynajmuje i jest najemcą, a nie właścicielem. A ta jej siostrzyczka zaczęła mnie wyzywać od złodziei i straszyć policją. Czujecie? Bezprawnie przebywają w moim mieszkaniu i mnie straszą policją. Miałem zupełnie inne zdanie o tych osobach, ale to jednak jak wielu z Was pisze - kłamcy, złodzieje, itd. Myślą, że im wszystko wolno. A dzisiaj rano jej tatuś do mnie zadzwonił z przeprosinami, że córeczkę poniosło.