Izabela Macudzińska z "Królowych Życia" rozprawia o powiększaniu piersi: "Po dziecku biust opadł, zrobiły się USZY JAMNIKA"

Izabela Macudzińska to jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Królowych Życia". Mimo że program jakiś czas temu zniknął z anteny TTV, to celebrytka pozostaje aktywna na Instagramie, na którym to chwali się swoimi imponującymi metamorfozami. Celebrytka wraz z mężem Patrykiem, który również towarzyszył jej na antenie "Królowych", jakiś czas temu wzięła również udział w programie "99 - gra o wszystko", w którym to doszło nawet do groźnie wyglądającej sytuacji - gdy Iza zasłabła na wizji.