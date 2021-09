Izabela Małysz marzy o BYCIU BABCIĄ! Zdradziła, jak zapatruje się na to jej córka

Prawil 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja mam jedno i więcej nie chce, oczywiście otoczenie naciska, jak to bez brata? jak to bez siostry? dzieci muszą być w podobnym wieku żeby się razem bawił więc szybko trza drugie rbić! mówią to ci którzy mają dzieci 2+ i tak naprawdę przeżyli mordęgę i sami by chcieli mi to zafuundować, przy jednym mamy jeszcze przynajmniej czas dla siebie.