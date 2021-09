Adam Małysz zdradził, co Karolina dostała od rodziców w prezencie ślubnym. Ma gest?

rety 27 min. temu zgłoś do moderacji 43 8 Odpowiedz

Super, szczęścia młodej parze. Tylko niech mi ktoś do cholery wytłumaczy, co kogo obchodzi Karolina Małysz? Czy teraz to już będzie niekończący się serial: Małyszowa tu, córka Małysza tam, za chwilę pewnie fotki z chrzcin wnuka, może szwagier Małysza, babka, dziadek itp. itd. Adam Małysz jest mistrzem skoków narciarskich, piękna kariera wynikająca z ciężkiej pracy i talentu. Zawsze go podziwiałam, bo to ogromny talent, wybitny sportowiec i skromny człowiek. Ale członkowie jego rodziny to już tylko zwykli ludzie i niech sobie zdjęcia własnej rodzinie pokazują.