Dumna mama Iza Małysz chwali się zdjęciami ze ślubu córki Karoliny (FOTO)

***** *** 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Tylko czekać aż zacznie ją zdradzać, a ona będzie musiała zacisnąć zęby i to znosić i się słuchać jak na kobietę z gór przystało. Nawet taka córka Małysza milionera nie przerwała tego kręgu i urodziła się żeby obsługiwać męża i rodzić dzieci. Królewna Latifa. Kobiety w górach nadal nie mają nic do powiedzenia. Współczuje, przegrała życie tym ślubem z pierwszymlepszym sąsiadem. Zaraz ją zbrzuchaci i tyle będzie miała z tego co Justyna żyła. Będzie w domu siedzieć z ogonami, a on się bawić w najlepsze jako zięć Małysza.