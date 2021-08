"Taniec z Gwiazdami". Internauci krytykują sposób przedstawienia Izabeli Małysz i Kajry: "Panie potraktowano PRZEDMIOTOWO"

Kobieca 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktoś mi może powiedzieć, kiedy nazwanie kobiety kobietą stało się obelgą? Skoro ten projekt "Sławomir" tworzą kobieta i mężczyzna, to co złego jest w podpisie kobieca strona? U nas w firmie pracują głównie kobiety i tylko 2 panów, na stronie firmy w zakładce z pracownikami są podpisani jako męska część załogi. Nikt żadnego dramatu o to nie robi. Czekać tylko aż ktoś się doczepi, że ranimy tym czyjeś uczucia.