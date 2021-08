Skwaszona Oliwia Bieniuk nieudolnie próbuje UKRYĆ twarz przed paparazzi (ZDJĘCIA)

Ania 23 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Ja ta po prostu przerosło. Ten taniec to ciężka ciężka praca, treningi. Ale Oliwio, młodsza i świeższa nie będziesz, to bezsensu takie zachowanie. Młode dziewczyny są zakompleksione a mają niezwykle atuty, których nie doceniają. Głową do góry, widać że jest Ci ciężko, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. To Twoje 5 min i nie zmarnuj ich jeśli już idziesz ta droga.