Oliwia Bieniuk OSŁANIA SIĘ przed paparazzi, opuszczając salę treningową (ZDJĘCIA)

Przed Oliwią Bieniuk nie lada wyzwanie. Już pod koniec sierpnia córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka będzie miała okazję zaprezentować swoje taneczne zdolności w "Tańcu z gwiazdami", a oprócz tego przekonać widzów przed telewizorami, że nadaje się na celebrytkę "z prawdziwego zdarzenia". Do tego drugiego tegoroczna abiturientka przygotowuje się ponoć od dłuższego czasu...

Choć babcia Oliwii przekonuje, że 18-latka od najmłodszych lat przejawiała zdolności do tańca, na razie trudno oszacować, jak przebiegają jej przygotowania do debiutu w programie. W ostatnim czasie gwiazdka kilkukrotnie została przyłapana przed salą treningową, gdy z nietęgą miną zmierzała do czekającej na nią taksówki.