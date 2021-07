Babcia Oliwii Bieniuk komentuje udział wnuczki w "Tańcu z gwiazdami": "WSPANIALE SOBIE PORADZI"

Na początku czerwca do mediów przedostała się wiadomość, że pierwszą uczestniczką 25. edycji Tańca z gwiazdami będzie Oliwia Bieniuk . Od tamtej pory ujawniono pełny skład tegorocznej odsłony show, jednak żadne z nazwisk nawet choćby w połowie nie dorasta popularnością początkującej, zaledwie 18-letniej celebrytce. Fakt ten nie umknął uwadze fanów programu, którzy nie ukrywają wielkiego zawodu w licznych komentarzach.

Tymczasem przygotowania do programu ruszyły pełną parą, a cały zestaw "gwiazd" i ich partnerów z parkietu miał okazję ostatnio się poznać przy okazji kręcenia reklamowego spotu. Na miejscu obecna była również Oliwia , która starała się być najbardziej "medialna", integrując się między innymi z tiktokerką Kinga Sawczuk oraz znaną z Gogglebox. Przed telewizorem Sylwią Bombą . Cała relacja z wydarzenia (oraz zakulisowego zacieśniania więzi) wylądowała oczywiście na Instagramie...

Moja wnuczka to wysportowana dziewczyna i lubi tańczyć - przyznała. Ania zapisała ją na zajęcia z baletu już w przedszkolu, a ja bywałam na przedstawieniach z udziałem małej Oliwki. Jestem pewna, że wspaniale poradzi sobie w tym programie. To będzie dla niej wspaniała przygoda i zabawa. A kiedy ma się bawić jak nie teraz? Niech robi to, póki może, póki jest młoda! Oby tylko kontuzji nie złapała!