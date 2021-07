"Taniec z Gwiazdami". Internauci MIAŻDŻĄ skład nowej edycji: "ZROBILIŚCIE SOBIE JAJA z fanów"

i tyle 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

wszystko potrafimy sp.eprzyć nasz TZG był o rok wcześniej niż amerykański DWTS, Amerykanie ze swojego zrobili wspaniałe show ,i nikt tam nie mówi ze to obciach w tym wystąpić ,bardziej stawiają na sportowców i mieli już wszystkich znaczących olimpijczyków zdarzają się miernoty ale rzadziej ,jury jest to samo-sami profesjonaliści ,za to rozbudowane są formy i ilość tańca ,w pokazach profesjonalistów (u nas tego nie ma)był balet ,taniec irlandzki ,edukacja taneczna na poziomie a u nas ktoś rzucił głupie hasło ze to obciach i zadziałało jak samospełniająca się przepowiednia, tam uczestnicy ostro trenują ,to ze to program rozrywkowy nie znaczy że nie może być na poziomie ,to obraza dla tancerzy zaprosić takie Żyły czy Oliwki i nazywać ich gwiazdami