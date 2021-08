Oliwia Bieniuk ze skwaszoną miną maszeruje do taksówki po treningu do "Tańca z Gwiazdami" (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa już powinna zacząć obawiać się o swoją pozycję naczelnej "it-girl" w show biznesie. Wygląda na to, że niebawem może zostać zdeklasowana przez inną młodocianą gwiazdkę, której marzy się świetlana kariera w przemyśle rozrywkowym. Mowa oczywiście o Oliwii Bieniuk . Pierwszym krokiem, który ma umożliwić ambitny plan aspirującej aktorce, jest udział w 25. edycji Tańca z Gwiazdami.

Choć taneczne show wróci na antenę Polsatu dopiero we wrześniu, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zdążyła przenieść się do Warszawy, gdzie przygotowuje się do swojego telewizyjnego debiutu. W przerwach od katorżniczych prób na parkiecie przebojowa 18-latka znajduje też czas na korzystanie z uroków życia w stolicy.