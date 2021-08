Oliwia Bieniuk podbija Warszawę, bawiąc się z dziećmi Jerzego Kalibabki (ZDJĘCIA)

Oliwia Bieniuk coraz lepiej radzi sobie w świecie show biznesu. Choć córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka rozpoznawalność zawdzięcza głównie znanym rodzicom, już zdążyła załapać się do "Tańca z Gwiazdami". Mało tego, patrząc na skład 25. (!) edycji show, wygląda na to, że Bieniuk będzie jedną z największych "gwiazd" na parkiecie.

Mieszkająca na co dzień w Trójmieście Oliwia Bieniuk na czas prób i nagrań do "Tańca z gwiazdami" przeprowadziła się do Warszawy. Aktualnie wschodząca celebrytka rezyduje w wynajętym przez producentów show mieszkaniu i korzysta z uroków życia w stolicy.