Oliwia Bieniuk grymasi w drodze na trening z Michałem Bartkiewiczem i torebką za 4,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Alpaka🙂 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Toż to gwiazda, to grymasi 😂😂 Te skarpety na leginsach tk z lenistwa czy to jakaś nowa moda? A nie, to Puma 🤦‍♀️ Puma, serio? Nie, to chyba też nie o to chodzi, nie wiem.