Projektantka prezentuje zdjęcia SUKNI ŚLUBNEJ Karoliny Małysz. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Karolina do ślubu poszła w romantycznej koronkowej sukni Patrycji Kujawy. Projektantka opublikowała na swym instagramowym profilu zdjęcia Małysz we wspomnianej kreacji, nie kryjąc przy tym dumy.

Karolina i jej Martina. (Czekałam tak długo ze zdjęciami, bo obiecałam to tej dziewczynie). Serdecznie dziękuję za zaufanie. Nigdy nie przeszło mi przez myśl, że córka legendy sportu pójdzie w sukni z mojego atelier do ślubu - czytamy we wpisie projektantki.