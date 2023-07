Izabela Małysz poleciała do Chorwacji. Nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła na lotnisku: "Po wylądowaniu POŻAR" (FOTO)

Lolw 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Ludzie ogarnijcie się. Serio nie potraficie czytać ze zrozumieniem? Pierwszy raz poleciała do Chorwacji samolotem, co oznacza, ze > była tam już wcześniej > poleciała tam samolotem pierwszy raz > bo się boi latać > a nie dlatego, ze do tej pory jej było szkoda kasy na bilet samolotowy. Geez, to takie trudne?