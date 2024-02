Izabela Zabielska ODGRYZA SIĘ za uszczypliwości Justyny Steczkowskiej: "To przykre. BYŁA moim autorytetem"

Justyna Steczkowska z pewnością inaczej wyobrażała sobie dni poprzedzające wyłonienie polskiego kandydata do Eurowizji . Zamiast nucić pod nosem "Tarohoro", publika skupia się na dramie, którą niechcący wywołał ponoć team odpowiedzialny za media społecznościowe wokalistki. Na oficjalnym instagramowym profilu pojawiło się nagranie jednej z fanek. Młoda dziewczyna wychwalała Jusię pod niebiosa, jednocześnie obśmiewając tiktokerki, które zechciały sprawdzić swoje siły w konkursie. Repost natychmiast zniknął z profilu gwiazdy, jednak pewien niesmak pozostał.

Izabela Zabielska odpowiada na przytyk Justyny Steczkowskiej

Informacja dotarła do popularnej tiktokerki Izabeli Zabielskiej . Internauci przypuszczali, że to właśnie jej miał dotyczyć owy "przytyk". Dziewczyna oczywiście nie mogła nie skorzystać z okazji, aby delikatnie odgryźć się Steczkowskiej, choć przyznać trzeba, że wciąż zachowała się z klasą.

Jest to trochę przykre, że kobieta, która w pewien sposób była moim autorytetem, uszczypnęła początkującą artystkę - czyli mnie - komentuje Zabielska. I ten TikTok ukazał się na jej InstaStories. Ten TikTok to hejt na mnie i props dla Justyny. Uważam, że repostowanie tego jako osoba publiczna i duża wokalistka jest trochę nie na miejscu. Zwłaszcza że ja wypowiadałam się o Justynie zawsze pozytywnie. (...) No trudno, takie jest życie. Justyna, ja ci życzę bardzo dobrze.