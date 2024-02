Krystian z "Top Model" powalczy z Justyną Steczkowską o Eurowizję. Zwrócił się do diwy: "Życzę jej POKORY. Slow down" (WIDEO)

Zobacz także: Krystian z „Top Model” powalczy ze Steczkowską o Eurowizję. Zwrócił się do diwy: „Życzę jej pokory. SLOW DOWN, SLOW DOWN”

Krystian z "Top Model" walczy o reprezentowanie Polski na Eurowizji

Według medialnych doniesień, o reprezentowanie Polski na Eurowizji walczy w tym roku ponad 100 artystów. Jednym z rywali Justyny jest Krystian Embradora , który zgłosił do preselekcji utwór "Rebel". Uczestnik 11. edycji "Top Model" w rozmowie z reporterką Pudelka odniósł się do ostatniej mini-afery z udziałem Steczkowskiej .

Uważam, że akurat ten ruch ze strony pani Justyny nie był potrzebny. To był akurat zły krok, aby udostępnić taką rzecz. Ja bym tego totalnie nie zrobił, bo uważam, że każdy rywal powinien być traktowany na równi. W pewnym sensie karma może wrócić , jeśli chodzi o to - powiedział.

Krystian Embradora wbił szpilę Justynie Steczkowskiej

Tutaj rzeczywiście trzeba uważać. Ja nie wejdę w głowę Justyny. Uważam, że to jest złe podejście. Rozumiem, że może ma największe doświadczenie z nas wszystkich i gdzieś tam tej telewizji jest bliżej niż my, tych osób, które decydują, bo wiadomo, jak to czasem może wyglądać. Pokora jest bardzo ważna i tego jej życzę. Żeby po prostu slow down, slow down... Zobaczymy, kto pojedzie i trzymam kciuki - skwitował Krystian.