Izabella Krzan już dostała NOWĄ PRACĘ! Będzie ją można oglądać na nowym kanale Stanowskiego. Wiadomo, czym się zajmie

kiki 14 min. temu

szczerze? kiedyś Stano miał moją ogromną sympatię, w wówczas nowym formacie , jakim był Kanał Sportowy był jak powiew czegoś nowego, naturalnego, ale jak teraz na niego patrzę, to mam wrażenie (może niezgodne z rzeczywistością), że to człowiek z ogromnym ego (nie jestem pewna czy to dobrze, może w niektórych sytuacjach, ale nie zawsze), i przy tym całym wow, które towarzyszy teraz jego nowemu kanałowi, kiedy emocje wreszcie opadną i ludziom to zwyczajnie spowszednieje, może nie za kilka miesięcy, pewnie za kilka lat, Stano znowu siądzie nad tabelką z Exela, będzie sprawdzał - moje filmiki kilka milionów wyświetleń, filmy innych 100-200 tysięcy (co też jest dobrym wynikiem, żeby nie było xD) i będzie rozkmina - co znowu poszło nie tak? póki co, jestem do kanału zero, patrząc na jego gwiazdy, sceptyczna