Izabella Krzan pochwaliła się CAŁUŚNYM zdjęciem z ukochanym (FOTO)

Nnnnnn 2 godz. temu zgłoś do moderacji 54 12 Odpowiedz

Polacy w wynikach ankiety pewnej marki kondomow osiągnęli parę lat temu druga pozycje druga w Europie, jeżeli chodzi o częstotliwość uprawiania seksu i jakoś życia seksualnego. Zastanawia mnie to do tej pory jak do tego doszło przy powszechnej pruderii. Czy to błąd metodologiczny, czy ludzie po prostu lubią prowadzić takie podwójne życie? Takie jedno na pokaz a drugi głęboko skrywane, tu moja moralność, a ja sobie pójdę grzeszyć tak, aby nikt nie widział.