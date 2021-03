"Pytanie na śniadanie". Ekspert MIAŻDŻY sugestię, jakoby masaż piersi miał chronić od nowotworów: "To zwykłe SZAMAŃSTWO"

Niestety ogólnopolski przekaz śniadaniówek bywa też wykorzystywany w zły sposób, co zwykle wynika z kontrowersyjnych stwierdzeń zapraszanych tam gości. Tym razem w ogniu krytyki znalazła się ekipa Pytania na śniadanie w TVP, do którego na rozmowę z Izabellą Krzan zaproszono "terapeutkę ciała" Katarzynę Annę Mołas . Słowa, które wtedy padły, faktycznie mogą budzić zdziwienie.

Nie trzeba chyba tłumaczyć, że zaprezentowana teoria nie ma nic wspólnego z medycyną, a masaż piersi i okolic pochwy nie ochroni nas przed nowotworami i mięśniakami. Nie ma to też wiele wspólnego z profilaktyką, co podkreślają eksperci. Co ciekawe, prowadząca dany segment Izabella Krzan wykonywała ćwiczenia razem z Mołas i na koniec zaapelowała jedynie do kobiet, aby "wsłuchiwały się w swoje ciało".