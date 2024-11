Izabella Krzan traci kolejną posadę przez FATALNĄ oglądalność!

zgłoś do moderacji

No niestety, ale telewizja już dogorywa, panie i panowie tam zatrudnieni, będą musieli przenieść się do internetu i tam utrzymywać się z reklam. Tylko mam tutaj tzw. złą wiadomość: reklamodawcy wycofują się z social mediów, szczególnie IG, bo reklamy influ nie wpływają znacząco na sprzedaż, konsument jest zmęczony. Nadszedł czas ludzi z konkretną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami. Tak szczerze, to wiele bardziej cenię sobie tipy pani sprzątającej na temat tego, jak umyć okna, niż kogoś nie znającego się de facto na niczym.