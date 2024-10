Izabella Krzan przesyła "ciepłą" wiadomość Kindze Dobrzyńskiej: "KARMA WRACA"

Za zrujnowanie programu o najwyzszej ogladalnosci, zostawiajacego duzo, duzo w tyle konkurentow, przynoszacego stacji, a wiec nam podatnikom gigantyczne dochody ta kobieta powinna byc sadzona i powinna poniesc kare finansowa, a do tego powinno zostac jej odebrane cale uposazenie jakie otrzymala, pracujac w tym programie i tej fukcji. To sa pueniadze nas wszystkich. Moze sie pomylic dysrektor programowy stacji prywatnej i to sprawa przedsiebiorcy prywatnego, jesli bierze osobe niekompetentna, ale kiedy mamy do czynienia z firma panstwowa, z pieniedzy podatnikow, to za cos takiego powinien byc sad i wielkie kary. Mozna sie pomylic, kiedy wymyslasz cos nowego i po prostu pomysł nie wypali, program nie zażre, ale ona zrujnowala program, ktory od 20lat jest na rynku, a od dekasy był hegemonem w swoim paśmie i generowal ogromne zyski. To strata dla akarbu panstwa i nakezy ja za te niegospodarnosc rozliczyc. Dka mnie to wyglada jakby ta pani celowo robila sabotaz i dzialala na rzecz prywatnego konkurenta, ktory na tej ruinie programu nadawcy publicznego skorzystal i za to powinna byc sadzona i ukarana sowicie finansowo.