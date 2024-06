Izabella Krzan apeluje do Kingi Dobrzyńskiej z "PnŚ": "Jeżeli frustracja się już WYLEWA, radzę odstawić laptopa" (WIDEO)

Gęś is back 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Cała zabawa polega na tym, że te piękne misski, tancerki i kammele...brały ogromne pieniądze, za to żeby przez lata ...swoim uroczym uśmiechem świadomie łagodzić twarz...tego co PiS robił w Polsce...budowania podziałów i nienawiści. Telewizja Polska ubrana w ich uśmiechy stała się moralnym wrakiem...który oficjalnie zwalaniał ludzi za tęczowe flagi, stała się tubą propagandową... i każdy kto używa głowy wie, że to nie tylko o wiadomości chodzi ...te były dla największego betonu...Dziwię się, że byli prowadzący nie wstydzą się...tego co robili przez lata z chciwości...że nikt z nich nie powiedział Stop ...nie zgadzam się na to. Krzan, Kammel, Nowakowska i cała reszta...działały na rzecz tego systemu...absolutna masakra. Ogrom pracy przed tym, żeby Tvp wróciło do dawnej świetności...żeby to była telewizja dla każdego...