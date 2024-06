TYLKO NA PUDELKU: Telewizja Polska reaguje na internetowe wpisy Kingi Dobrzyńskiej! "PRZEPRASZAMY"

Po rewolucji, jaka miała miejsce w Telewizji Polskiej, funkcję szefowej "Pytania na Śniadanie" objęła Kinga Dobrzyńska . To właśnie ona skompletowała skład nowych prowadzących. Nie wszystkim jednak zmiany na Woronicza przypadły do gustu, bo oglądalność śniadaniówki zaczęła mocno spadać . Dobrzyńska tłumaczyła jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem, że widzowie muszą się przyzwyczaić do nowości.

Nie będę przyrównywała oglądalności z grudnia do tego, co dzieje się w lutym. Oczywiście, że publiczność musi się przekonać i poznać nowych prowadzących. To jest normalny proces. (...) Gdy kupujemy nowe buty, stopa musi się do nich przyzwyczaić - stwierdziła.