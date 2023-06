Izabella Łukomska-Pyżalska kłóci się z SYNEM w komentarzach. Oskarżył ją o zdradę i manipulację: "Poznała mężczyznę z Dubaju..." (FOTO)

Zobacz także: Łukomska-Pyżalska o mężu: "pytałam go skąd ma pieniądze, oczywiście. Wiedziałam, co robił wcześniej

Syn oskarża Izabellę Łukomską-Pyżalską. Mocne słowa

Ponadto rodzina mierzy się jeszcze z kryzysem źródła swojego bogactwa, a mianowicie spółki deweloperskiej, w związku z którą prowadzone ma być obecnie postępowanie upadłościowe . Jakby tego było mało, do publicznych przepychanek między rodzicami dołączyły teraz ich dzieci. Nastoletni syn Pyżalskich, Igor , zamieścił komentarz pod postem matki, w którym ta rzucała podejrzenia na jego ojca. Igor nie tylko nie zgadza się z tym, co napisała jego mama, ale też zarzuca jej próbę oczernienia Jakuba Pyżalskiego .

Chcę tylko powiedzieć, jak ta sprawa wygląda z mojej strony. Na początek chcę oznajmić, że mój tata nigdy nie użył przemocy wobec mamy, ani żadnego członka rodziny, jeśli już, to używała jej mama w stosunku do mnie i mojego rodzeństwa. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że moja mama po prostu poznała innego mężczyznę, do którego lata do Dubaju i on jej doradza, aby zabrać tacie cały majątek. Dla przykładu: tata kupił mojej najstarszej siostrze Porsche 911, którym miała jeździć po zrobieniu prawa jazdy. Natomiast mama zabrała ten samochód razem ze wszystkimi innymi, które tata prowadził przez kilkanaście lat. Jedyna osoba, przez którą prawdopodobnie firma upadnie, jest moja mama. Nadal ją kocham, ale nie rozumiem jej zachowania i stwierdzenia, że żyła w strachu, ponieważ ja cały ten czas żyłem razem z moimi rodzicami i nie odczułem, aby mama była nieszczęśliwa - czytamy w publicznym komentarzu.