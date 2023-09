Izabella Scorupco pokazała CÓRKĘ z okazji jej 26. urodzin. "Wszystkiego najlepszego moja dziewczynko" (FOTO)

Piotr 40 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

I co z tej urody a czym się zajmuje 26 córeczka napewno modelingiem jak one wszystkie albo influ …. Bo wykształcenie .+ uroda to jest petatarda a tak całe nic pięknych dziewczyn to na pęczki można liczyć 😉