Izabella Scorupco zachwyca się przystojnym ukochanym: "Wszystkiego najlepszego dla NAJPIĘKNIEJSZEGO męża" (FOTO)

Laura 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

On jest z tych "przystojnych inaczej", wyjątkowo udane zdjęcie tego pana. Normalnie to z urody on jest monster... a tu pięknej Izie tak się podoba. Jak to dobrze ,ze różnym osobom podobają się różne typy urody, bo jakby tak wszystkie chciały takiego o urodzie Michele Morrone albo Matteo Bocelli to by było...