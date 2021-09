Izabella Scorupco świętuje urodziny córki jej NOWYM ZDJĘCIEM: "Wszystkiego najlepszego dla najmądrzejszej dziewczyny!" (FOTO)

Pipi 22 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Fajnie ma ta dziewczyna. Ja jestem uwiązana w domu rodzinnym. Matka zwala na mnie całą odpowiedzialność za dom a ojciec królewicz tylko wóda i berło pilot od telewizora. A jak się powie, że ma coś zrobić to strzela jak z karabinu wyzwiskami i on nie będzie nic robił, a matka się na to godzi i go broni...