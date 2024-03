Jacek Braciak już ROZSTAŁ SIĘ z dziennikarką Polsatu! Tabloid zdradza szczegóły

Jacek Braciak ma niezwykle bujne życie uczuciowe. Był już związany ze scenografką Iloną Braciak i Mają Hirsch , ale łączono go również z Renatą Dancewicz i Agatą Buzek . Mogłoby się wydawać, że w końcu ustatkował się u boku dziennikarki Polsatu, która kilka miesięcy temu skradła jego serce.

Jacek Braciak znów jest singlem

Choć Jacek Braciak musiał długo zabiegać o względy Dominiki Tarczyńskiej, to wygląda na to, że szybko się znudził życiem w związku. Dziennikarka liczyła na zbudowanie relacji na dłużej, a on sam podjął decyzję o rozstaniu. Informator "Super Expressu" ujawnia, jak wyglądały kulisy ich znajomości.