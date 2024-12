Jacek Braciak ma transpłciowego syna. "Miałem kiedyś córkę Jadwigę, a teraz mam syna Konrada"

A może to jest tak, że ci rodzice myśląc, że tak trzeba, że MUSZA być tolerancyjni, bo brak tolerancji jakkolwiek rozumianej to dla nich oznaka zaściankowości - po prostu odpuszczają jakakolwiek inna reakcje? Sa sparalizowani strachem, nie podejmuja zadnych dzialan oprocz przytakniecia decyzji dziecka, a potem jej racjonalizowania w niezliczonych wywiadach, ksiazkach, sesjach zdjeciowych? On nie wiedział za dużo o życiu córki, która miała mysli samobójcze, do tego ja wyoutowal wbrew jej woli, zmienia partnerki, co na postrzeganie kobiecosci przez jego corke wplywa na pewno. Wygląda na przerażonego cała sytuacja i sparaliżowanego do jakiegokolwiek dzialania. A poza tym co by powiedziało środowisko, w którym się obraca, przecież nawet pudel przyznal tu, że jej wyoutowanie wbrew jej woli przysłużyło sie środowisku lgbt(!) Tylko gdzie w tym wszystkim jest ta biedna dziewczyna?