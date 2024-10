Jacek Braciak zagra braci Kaczyńskich. Zdradził szczegóły produkcji. "Nie widzę w tym nic złego"

W przyszłym roku mają ruszyć zdjęcia do filmu " Transatlantyk 2010 ". W produkcji, którą wyreżyseruje Bartosz Kruhlik, pojawi się m.in. Jacek Braciak . Aktor wcieli się w postacie braci Lecha oraz Jarosława Kaczyńskich . Udział w filmie był tematem wizyty gwiazdora w programie "Sto pytań do".

Jacek Braciak wcieli się w braci Kaczyńskich. Tak mówi o roli

Ja się boję tylko Boga i łez ludzkich. To po pierwsze. Po drugie, to truizm, ale myśląc w ten sposób, nie mógłbym zagrać geja, bo pomawiano by mnie, że jestem gejem. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest Tadeusz Kościuszko, czy to są bracia Kaczyńscy, jeśli to jest ciekawy materiał pozwalający mi podróżować ciągle naprzód - stwierdził.