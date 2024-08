Jacek Jelonek o zaręczynach i ślubie KOŚCIELNYM. Nie spodobał mu się pierścionek zaręczynowy (WIDEO)

wuja 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

W Polsce, Salwadorze Europy, takie rzeczy dużej grupie ludzi przeszkadzają, zwłaszcza na prowincji na wsi na ścianie wschodniej w matecznikach pisu, gdzie proboszcz takie rzeczy demonizuje i nimi straszy. Na zmianę umysłu i mentalności, na otwartość na innych, tolerancję, potrzeba niestety pokoleń i kontaktu ze światem zewnętrznym. Ciekawe, ze jak ci sami ludzie z tych samych regionów wyjeżdżali do Londynu czy Holandii do pracy po lepsze życie to jakoś im ta otwartość tam nie przeszkadzała, ta legalna antykoncepcja, aborcja, tolerancja na odmienność itd.