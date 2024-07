Oliwer Kubiak z programu "Prince Charming" oświadczył się Jackowi Jelonkowi! Pokazali nagranie z Włoch (WIDEO)

Wygląda na to, że Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak postanowili przenieść swoją relację na kolejny etap. Kilka dni temu panowie za pomocą mediów społecznościowych przekazali swoim fanom, że lecą do Włoch świętować rocznicę związku. Okazuje się, że to właśnie tam wybranek księcia postanowił poprosić go o rękę. Film z tego wyjątkowego momentu już pojawił się na profilach świeżo upieczonych narzeczonych.