Jacek Jelonek z "Prince Charming" wyjawia mroczne sekrety świata mody: "Kazał mi ZMIERZYĆ PENISA, bo słyszał, że Polacy MAJĄ DUŻE"

Anna 45 min. temu zgłoś do moderacji 14 16 Odpowiedz

Nauczycielka dzisiaj pobiła mojego syna w szkole. Ponoć szarpała go za ucho - tak mówi on i inni uczniowie. Jutro idę do dyrektora. Klasy są wyposażone w kamery i zażądam od dyrektora kopii lekcji matematyki. Musiało coś być, bo cały czas ma ucho czerwone i mówi, że go boli. Ja im tego nie podaruję i pójdę z tym do kuratora i do mediów.