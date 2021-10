"Prince Charming": mamy PIERWSZY ZWIASTUN programu! "Chciałbym poznać tutaj swoją drugą połówkę"

Amy 22 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Tylko pytam po co? Generalnie nic nie mam przeciw takim ludzią, oni są nawet czasem życzliwsi, milsi i wogole inni w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tylko po co ciągle promowanie i wmawianie, że to jest tak jakby lepsze niż kobieta imężczyzna, owszem kontrowersyjne ale tak jest . Zapewne włączę sobie z ciekawości po prostu bo szanuje każdego człowieka tak samo i stwierdzam że niech każdy żyje jak chce , jak mu dobrze ale po co afiszowac się z intymną strefą ? Kto będzie prawdziwym przyjacielem to zaakceptuje to że jest się kim się chce być i tyle w temacie