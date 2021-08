Jacek "Prince Charming" Jelonek ujawnia, czy w nowym gejowskim reality show będą SCENY SEKSU!

Jacek Jelonek będzie głównym bohaterem pierwszego gejowskiego, randkowego reality show w Polsce. Zdjęcia do programu odbywały się w hiszpańskiej willi, w której o względy tytułowego księcia rywalizowało aż 13 kawalerów. Format Finding Prince Charming już niebawem zadebiutuje na platformie Player, a przystojny Jelonek pojawił się na konferencji ramówkowej TVN, by promować reality show. W rozmowie z Michałem Dziedzicem zdradził, że chwilę wahał się, czy wziąć udział w produkcji.

Nie chciałem się zgodzić od razu. Żyjemy w państwie, w którym jest duża nagonka na całe LGBT i każdą inność . Nawet patrząc na swoją pracę jako model, nigdy nie ukrywałem, że jestem gejem, natomiast no niektóre marki... No ale przedyskutowałem cały temat i stwierdziłem, że dlaczego nie - stwierdził.

Wbrew pozorom ja też kocham Polskę i chciałbym każdemu młodemu gejowi, który gdzieś tam siedzi w małej wiosce, dać chociaż trochę otuchy, że jednak to nie jest nic złego. Co mnie przekonało? To, że to jest pierwszy taki program, który może coś zmienić, to też jest pstryczek dla tej naszej władzy... (...) Będą momenty, pewnie namiętne, ale żaden z nas się nie posunął dalej. Nie, seksu nie było - dodał Jelonek z uśmiechem na twarzy.