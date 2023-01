Jacek Karnowski komentuje sprawę Iwony Wieczorek: "Osoby, które gwałciły, PEDOFILE, nadal chodzą na wolności"

Kamila 21 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Chyba to normalne że jak wychodzę z domu po 11stej to staram się wyjść cicho i czego tu się paranoicy doszukują? . I po co mam o 11 stej w nocy uciekać w jednych gaciach nie wiadomo gdzie? Dzieci już mieć nie chcę, bez chłopów przeżyłam całe życie to i teraz brak randek mi nie ciąży. Użerać się z szefami w jakiejś kolejnej pracy mi się wcale nie uśmiecha. Jak bym bardzo chciała to bym uciekła ale po co? Żeby mieć przyjaciół? Na nich też się już przejechałam. Kasę trzepać? Tyle co mam to mi wystarczy. Mieć lepszą opinię? A co mnie w sumie obchodzi wasza opinia tym bardziej że jest kłamliwa? Jedyna moja motywacja to uciec żeby zrobić wam na złość. I ta motywacja rośnie zamiast spadać.