Sprawa Iwony Wieczorek: Zatoka Sztuki jest przeszukiwana tylko, żeby kogoś PRZESTRASZYĆ? "Prokuratura jest bardzo oszczędna w swoich informacjach"

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia gdańszczanka bawiła się w sopockim Dream Clubie ze znajomymi, a gdy wracała do domu, ślad po niej zaginął. Mimo że sprawa co jakiś czas wraca do mediów, to ostatni tygodnie sprawiły, że ci, którzy od lat czekają na wyjaśnienie tej zagadki, wstrzymali oddech. Okazało się bowiem, że zaginięciem Wieczorek zajęło się krakowskie "Archiwum X". Pod koniec zeszłego roku udało się odnaleźć "pana ręcznika", a także zatrzymać Pawła P., znajomego nastolatki. Później zrobiło się głośno o wkroczeniu śledczych do Nowej Zatoki (dawnego budynku Zatoki Sztuki).