Jacek Kopczyński NA RANDCE z Hanną Turnau?! Media: "Kilka dni później widziana była z mężem"

Monka34 20 min. temu

Kupiłam smartfona tzw leżaka🙂. Rok wydania z jakieś 8 lat do tyłu, podobają mi się małe kompaktowe telefony a nie długie cegły których nigdzie nie można schować bo zawsze brzydko wystają. Kurcze pomyślałam że skoro telefon po tylu latach jest zapieczętowany i nie otwierany to będzie nówka nie śmigana, ACH😆😆ACH.....jakież rozczarowanie przeszłam otwierając paczkę....tył telefonu się odkleił tak że widziałam co jest w środku 🙂, wcisnęłam z jednej strony to mi strzeliło z drugiej strony😂😂😂😂 najgorsze jest to że żadne szkło ochronne do niego nie pasowało bo boki wyświetlacza mają dziwny spad. Faktycznie telefon leżak czyli do niczego😄😄😄grunt że ładowarka kabel usb i słuchawki są w stanie idealnym. Szkoda tylko kasy. Alle drogo✌️POLECAM😂😂😂😂😂.