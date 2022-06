Jacek Kurski może STRACIĆ posadę prezesa TVP? O jego odwołanie mają zabiegać Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki...

Wydaje się więc, że nikt nie jest w stanie zagrozić pozycji Jacka Kurskiego w TVP, a jego mandat wygasa dopiero w 2025 roku. On sam też wyraźnie przyzwyczaił się do dotychczasowego stanowiska, biorąc udział w wielu przedsięwzięciach stacji. Jak jednak donosi portal Wirtualne Media, znów pojawiają się głosy, że polityk ma wielu przeciwników, którzy nie chcą, aby nadal piastował tę funkcję .

Jak informuje wspomniany serwis, pozycja Kurskiego ma szczególnie niepokoić prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego , którzy mają świadomość, że programy informacyjne i publicystyczne TVP odstraszają umiarkowanych wyborców, czyli tych, którzy nie są twardym elektoratem PiS. Ma też rzekomo chodzić o brak zaufania do Kurskiego.

Portal wskazuje, że w lipcu kończy się kadencja większości członków Rady Mediów Narodowych , których jednym z zadań jest właśnie powoływanie prezesa TVP. Ostatnim razem został wybrany stosunkiem głosów 3:2 , a wszystko dzięki wstawiennictwu znajomych z partii. Co prawda nie wiadomo jeszcze, kogo PiS wybierze na nową kadencję w RMN, ale Robert Kwiatkowski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami powątpiewa, czy wpłynie to na sytuację Kurskiego.

Nie wątpię, że prezydent chce odwołać Jacka Kurskiego i wierzę, że premier także. O niczym to jednak nie świadczy. To Jarosław Kaczyński decyduje, a nie Rada Mediów Narodowych, rada nadzorcza czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Czabański, Lichocka i Kruk słuchają Kaczyńskiego i to się nie zmieniło - powiedział.