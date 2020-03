Monika Zamachowska KOMENTUJE doniesienia o odwołaniu Jacka Kurskiego i apeluje: "A jakby tak nic mu nie znajdować?"

Elka 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z zasady nikt nie lubi szefa, a zwłaszcza jak go on zwolni, wiec....co tu dużo gadać ha ha ha. Pani Monika taka mądra, a żadna stacja nie chce jej zatrudnić, wiec co tu też gadać ha ha ha