Bezrobotna Monika Zamachowska ciepło wspomina pracę w "Pytaniu na Śniadanie": "To nie była ambitna działka"

Początkowo Monika zapewniała, że nie może wręcz przebierać w ofertach pracy, ale ostatecznie chyba nie do końca tak było. Do tej pory trudno bowiem szukać Zamachowskiej w telewizji, a jej aktywność "zawodowa" ogranicza się jedynie do brylowania na salonach i publikacji kolejnych zdjęć na Instagramie opatrzonych refleksyjnymi wpisami.