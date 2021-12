Jacek Kurski NIE POWINIEN zostać uznany za ozdrowieńca? Szpital miał złamać procedury!

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dopiero co przed świętami wypowiadała się lekarka że zwalniają ludzi z covidem nie wpełni wyleczonych na święta do domu,bo oni tak chcą!!! Chcą spędzić święta z rodziną a po swietach wrócą na dalsze leczenie. Czy my żyjemy w realu!!! Ku... Nam ,zdrowym nakładają kwarantanny a tu chorych na covid wypuszczają do domu, bo oni chcą. Gdzie jest policja w tym przypadku,będzie prokuratura?! To się w głowie nie mieści!!!!! Obłuda!!!!