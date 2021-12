Jacek Kurski odpowiada na zarzut wyjazdu na Eurowizję z KORONAWIRUSEM: "To oszczerczy atak polityczny. Uzyskałem STATUS OZDROWIEŃCA"

Według podanych przez portal informacji Kurski powinien był przebywać w izolacji aż do dzisiaj, czyli 24 grudnia. Tymczasem w stolicy Francji pojawił się niecały tydzień wcześniej, bo 19 grudnia. 17 grudnia wystąpił na konferencji prasowej Sylwestra Marzeń TVP, jednak, co miało być znamienne, pojawił się na niej jedynie w formie wirtualnej, łącząc się online.

W związku z oszczerczą publikacją Onet.pl sugerującą, że stawiam się ponad prawem, lekceważę procedury i stwarzam zagrożenie , informuję, że 14.12.21 po przejściu infekcji SARS Cov-2 w wyniku badań i obowiązujących procedur medycznych uzyskałem status ozdrowieńca . Diagnozę i fakty potwierdza oficjalne stanowisko Szpitala MSWiA. Onet dla oszczerczego ataku politycznego posunął się do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych. To czyny bandyckie i kryminalne. (…) W związku z oszczerstwami pozywam Onet.pl o odszkodowanie na cel społeczny, a w związku z przestępstwem pko danym osob., bezprawnym uzyskaniem i ujawnieniem informacji bezzwłocznie skieruję zawiadomienie do prokuratury - odgraża się na Twitterze Kurski.

W dniu 14 grudnia 2021 r. w CSK MSWiA rzeczywiście zostało wykonane badanie metodą rtPCR z oceną cykli detekcji próbki pobranej od Pana Jacka Kurskiego. Badanie to zostało wykonane po okresie aktywnej fazy choroby w celu potwierdzenia statusu ozdrowieńca. (...) Z uwagi na fakt, że całość obrazu klinicznego Pacjenta wskazywała na okres ozdrowieńczy COVID-19, w dniu 15 grudnia 2021 r. CSK MSWiA zwrócił się do PSSE w Warszawie z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji Pacjenta z uwagi na uznanie go za ozdrowieńca, co nastąpiło w dniu 15 grudnia 2021 r. Mając powyższe na uwadze, badanie przeprowadzone w dniu 14 grudnia 2021 r. w CSK MSWiA nie może być podstawą do twierdzenia, iż Pan Jacek Kurski w dniu 19 grudnia 2021 r. miał koronawirusa - czytamy na rządowej stronie internetowej gov.pl.