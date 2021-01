Jacek Kurski zostanie OJCEM! Joanna Kurska jest w ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY

Jacek Kurski ma nie lada powody do świętowania. Niedawno udało mu się odzyskać fotel prezesa Telewizji Polskiej, a już niedługo jego rodzina ponownie się powiększy! Jak udało się to ustalić dziennikowi Fakt, dygnitarz Prawa i Sprawiedliwości spodziewa się rychłego przyjścia na świat pierwszego dziecka z małżeństwa z ukochaną Joanną Kurską (do niedawna Klimek)!