Jacek Kurski zobaczy poród żony dzięki TRANSMISJI ONLINE: "Sprzęt jest już przygotowany i odpowiednio przetestowany"

Teraz dygnitarz Prawa i Sprawiedliwości odlicza godziny do porodu ukochanej, który zaplanowany jest na czwartek. Ze względu na panujące okoliczności w postaci pandemii, a także na fakt, że przyszła mama Anny ma 47 lat, Joanna przebywa obecnie w szpitalu - dla jej bezpieczeństwa lekarze zdecydowali się zatrzymać ją na obserwacji. Jako że od zdrowia domowników może zależeć to, czy dziecko szybko wróci do domu, Kurski wraz z rodziną na bieżąco robią sobie testy na COVID.